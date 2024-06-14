شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر وجمال عبد الناصر ونضال الشافعي يحكمون مشاريع طلبة كلية الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المخرج والناقد الفني جمال عبد الناصر، كعضو لجنة تحكيم في مشاريع تخرج "قسم الإذاعة والتليفزيون" بكلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة، وتكونت لجنة التحكيم من: الفنانة الكبيرة سوسن بدر، المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، الدكتور حسن عماد عميد كلية الإعلام الأسبق، الفنان والنجم نضال الشافعي، والإذاعي الكبير محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والناقد الفني عماد يسري.



المخرج مجدي أبو عميرة والإذاعي محمد نوار والمخرج والناقد جمال عبد الناصر



جانب من حفل تخرج دفعة جديدة بالجامعة العربية المفتوحة



جمال عبد الناصر عضو لجنة تحكيم في مشاريع تخرج



لجنة تحكيم المشاريع

ناقشت اللجنة مشروعات تخرج طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون، وذلك تحت رعاية محمود أبو النصر رئيس الجامعة، بحضور نيرمين خضر، عميدة الكلية، وتضمن التحكيم 10 أعمال تنوعت ما بين الأفلام الروائية القصيرة، والدراما الوثائقية، والبرامج التسجيلية، والفيديو كليب، ومن تلك الأعمال فيلما روائيا قصيرا بعنوان "صندوق الموسيقى"، و"كعب داير"، "غرفة آدم"، فيلم "السين"، وهو برنامج تسجيلي يدور حول "الراب"، وأيضًا فيلم "راحة الروح"، و"عالم تفصيل"، و"النص المليان"، و"صقر" وهو دراما وثائقية عن أحد شهداء المدرسة العسكرية، و"تتلف في حرير" و"سكة واحدة".



المخرج الكبير مجدي أبو عميرة والناقد الفني جمال عبد الناصر



لجنة تحكيم مشاريع تخرج دفعة بكلية الإعلام



لجنة تحكيم مشاريع طلبة كلية الإعلام

المشروعات التي قدمها الطلاب اتسمت بالتميز، وغطت مساحات مختلفة، وتناولت قضايا عدة، واشتبكت مع الواقع بقضاياه، ومشكلاته، وتحدياته، وأن الصور والمشاهد التي تضمنتها، عكست إلماما بقواعد التصوير، والمونتاج والإخراج، والإضاءة، وكتابة السيناريو، وأنها لم تخل من حرفية في نقل الفكرة، وتوصيلها بشكل سهل وبسيط وجذاب.