شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي يعيش قصة حب مع غادة عادل خلال زمنين مختلفين في "أهل الكهف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش النجم خالد النبوى، قصة حب أسطورية مع النجمة غادة عادل خلال أحداث فيلم "أهل الكهف" الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية المختفة، على الرغم من مرور أحداث الفيلم بزمنين مختلفين.

ويجسد خالد النبوي خلال أحداث العمل دور "القائد سبيل"، الذي يخفي تدينه عن الملك، ويحب ابنته بالتبني "الأميرة بريسكا"، التي تقوم بتجسيدها النجمة غادة عادل، ولكن بعد هربه من بطش الملك، يضطر إلى الاحتماء بالكهف، وهو 6 أشخاص آخرين، ويعودون مجددًا إلى الحياة بعد مرور 300 عام على تلك الواقعة، وفي قصر الملك الجديد يتعرف على غادة عادل من جديد ولكن بشخصية مختلفة، ويقع في حبها مجددًا.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.



غادة عادل وخالد النبوي من فيلم أهل الكهف