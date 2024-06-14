بعد نجاحهما في “العتاولة”، زينة تجتمع مع باسم سمرة مجددًا… اقرأ التفاصيل

تستعد الممثلة المصرية، زينة، للتعاون مع مواطنها الممثل باسم سمرة في مسلسل جديد، من المقرّر ان يُعرض على إحدى المنصات.

وقد تعاقد الثنائي على بطولة عمل جديد يتألف من عشر حلقات من إخراج أحمد خالد موسى، لكن لم يتم تحديد الموعد النهائي لإنطلاق التصوير. بحسب “القاهرة ٢٤”.

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نذكر ان زينة وباسم سمرة، حقّقا نجاحاً لافتاً في شهر رمضان الفائت من خلال مشاركتهما في مسلسل “العتاولة” الى جانب الممثلين أحمد السقا، طارق لطفي، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وغيرهم. تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة الصبّاح أخوان.