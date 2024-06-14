كريم محمود عبد العزيز بعيد ميلاده.. أصبح واحدًا من نجوم السينما والدراما

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز على تهنئة شقيقه الفنان كريم بعيد ميلاده الـ38، والذي يوافق اليوم 14 من شهر يونيو الجاري.



كريم محمود عبد العزيز



ونشر محمد محمود عبد العزيز صورة تجمعه بشقيقه كريم على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلأ: 14 يونيو عيد ميلاد ابنى البكرى و اخويا الصغير و صاحبي و الرجولة و الجدعنة كلها، ربنا يخليك ليا و يكرمك و يفرح قلبك و دايماً فى نجاح و من نجاح لنجاح يا حبيبى.

أصبح كريم محمود عبد العزيز واحدًا من نجوم السينما والدراما المصرية، ويعد تميمة حظ وسر نجاح العديد من الأعمال مؤخرا.

كريم محمود عبد العزيز

معلومات عن كريم محمود عبد العزيز

ولد فى (15 يونيو 1985 -)، هو ابن الفنان محمود عبد العزيز، بدأ مسيرته الفنية في فيلم «البحر بيضحك ليه» عام 1995 ثم في عام 2000 في فيلم «الناظر»، إلى أدوار الثانوية بعدها قدم عدد من الأفلام السينمائية.

زواجه

تزوج من آن الرفاعي في يوليو 2011 وأنجب منها كندة وخديجة وحبيبة.

كريم محمود عبد العزيز

أهم أفلامه

البحر بيضحك ليه

النمس

الناظر

بحر النجوم

ساعة ونص

حصل خير

هاتولي راجل

عش البلبل

عمر وسلوى

جوازة ميري

إطلعولي بره

موسى

من أجل زيكو

كيرة والجن

شلبي

بيت الروبي

كريم محمود عبد العزيز

أهم المسلسلات

شجر الأحلام

رجل في زمن العولمة

محمود المصري

أحزان مريم

كلام نسوان

بره الدنيا

امرأة في ورطة

الجماعة

9 جامعة الدول

باب الخلق.

جبل الحلال

الكابوس

ربع رومي

شقة فيصل

هوجان

الاختيار (ضيف شرف)

البيت بيتي الموسم الاول والثاني

خالد نور وولده نور خالد

كريم محمود عبد العزيز

المسرحيات

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