أميمة طالب وأسما لمنور في ليلة من أغاني ذكرى.. الموعد والمكان

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن فعاليات احتفالات عيد الأضحى المبارك، سيستمتع محبو الفنانة القديرة ذكرى، مع الفنانة أسما لمنور والفنانة أميمة طالب مع ليالي قطر الغنائي.

موعد حفل ويبقى ذكرى مع أميمة طالب وأسما لمنور

يقام الحفل في 18 يونيو في العاصمة القطرية الدوحة بعنوان “وتبقى ذكرى” ، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

كانت أحدث أغاني أسما لمنور من خلال أغنية “هذا حالي من بعدك”، التي حققت أكثر من 23 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “هذا حالي من بعدك ... ويلي يانا من هاد الحال يالي خلفتي معايا وعدك ... بشحال بعتي عشقي بشحال وشمتي فيا هادوك ... يالي كانو يحسدوني فيك قلبوك عليا و خادوك ... ونساوك فلي يبغيك واليوما صايي ديسيديت ... ننساك و كيف نسيتيني ياه لوكان عليك أنا عزيت ... يا كون كاع ماخليتيني ياه هذا حالي من بعدك ... ويلي يانا من هاد الحال يالي خلفتي معايا وعدك ... بشحال بعتي عشقي بشحال ايلا باقي نتيق في لامور ... يعرفوني ما عندي عقل ضيعت أنا عمري فابور ... ومشيت أنايا ما نهبل نشوف حياتي ولي جاي ... مانيش أول من اتكوى صفحة فالماضي غتبقى ... كنتي فحياتي موفي شوا واليوما صايي ديسيديت ... ننساك و كيف نسيتيني ياه لوكان عليك أنا عزيت ... يا كون كاع ماخليتيني ياه القلب لي البارح كان يبغيك ... بعشقك جامي يرجع يتبلى غير روح مانبكيش عليك ... دموعي أنا منك أغلى أنا لي رخص قلبي ... عمرو فعيني ما يحلى واليوما صايي ديسيديت ... ننساك و كيف نسيتيني ياه لوكان عليك أنا عزيت ... يا كون كاع ماخليتيني ياه”