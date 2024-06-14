عمرو يوسف لـ"الخليج 365" عن "ولاد رزق 3": متفائل جدا و"ركبنا بتخبط في بعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال النجم عمرو يوسف إنه لمس حماس الجمهور للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، من خلال مقابلتهم له في الشارع، وسؤالهم المتكرر عن موعد طرحه.

وتابع عمرو في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أي حد بيقابلني بيقولي فين ولاد رزق، امتى ولاد رزق، شايف ده على الأرض وعارف إن الناس مستنياه، ودي مسؤولية أكبر، وركبنا بتخبط في بعض عشان عايزين نعمل أحسن حاجة".

وأضاف عمرو "بعد ما تفرجت على الفيلم اتطمنت إننا عاملين حاجة حلوة قوي، أستاذ طارق مخرج كبير وعامل شغل رائع، ومصورين حاجات أعتقد جديدة على السينما االمصرية والعربية، ومتفائل جدا ومستني رأي الجمهور، وبراهن إنه هيعجب نسبة كبيرة من اللي هيتفرجوا على الفيلم".

"ولاد رزق- القاضية" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، أحمد الرافعي، نسرين أمين.