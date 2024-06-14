إيمي طلعت زكريا تثير الجدل بقصة غريبة عن الجن:"بتحصل علاقة وأنا نايمة كأني متجوزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة إيمي طلعت زكريا ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وتطرقت "إيمي" خلال حديثها عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، وذكرياتها مع والدها الراحل الفنان طلعت زكريا، إلى جانب كواليس وأسرار كشفت عنها لأول مرة.

وعن قصتها مع الجن العاشق قالت: "ابتديت أحلم بأحلام غريبة، في حاجات بحس بيها وأنا نايمة بتحصل معايا، في علاقة بتحصل بيبقى في حد معايا في الحلم كأني متجوزة وجوزي نايم جنبي".

واستكملت: "لغاية ما كلمت الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى في الأزهر الشريف قالي متركزيش في أي حاجة، وكنت بروح لشيوخ كانوا بيخلوني أعمل حاجات غريبة اللي يقولي ألبسي أبيض في أبيض ونامي واللي يقولي ولعي شمعة جمبك ولو قومتي ومالقتيهاش، وكنت مولعة شمعة في مرة وصحيت مالقيتهاش فعلا".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت بمسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة الفنانة ليلى علوي وتم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية وحققت نجاحًا كبيرًا.

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