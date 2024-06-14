شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو لـ فاطمة مصطفى: ممنوع الأكل في لوكيشن شريف عرفة بس أنا كنت مبسوطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة ويزو كواليس العمل بفيلم اللعب مع العيال بقولها: ممنوع الأكل في لوكيشن شريف عرفة بس أنا كنت مبسوطة جدًا رغم أنى ما بعرفش أقعد في أي مكان من غير ما أحرك بؤى".

استكملت أثناء حلولها ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى: "لوكيشن شريف عرفة ممنوع أي حاجة تدخل فيه، وكنت بستأذنه إنى كل يوم أتصور معاه الصبح علشان أوثق إنى كنت في الفيلم ده".

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

يذكر أن محمد إمام قدم فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى 2024 فيلم "أبو نسب" وحقق إيرادات تخطت 53 مليون جنيه، وشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.