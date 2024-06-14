نبيل الحلفاوي يعلق على تشكيل النادي الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تشكيل النادي الأهلي أمام نادي فاركو في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأعاد "الحلفاوي" نشر تشكيل النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "كنت أفضل ألا يلعب كل من استهلكوا الفترة الماضية، بحيث يكون التشكيل كريم فؤاد، ياسر، متولي، عمر، كوكا، طاهر، كريستو، رضا، كهربا، الشحات، وفي الشوط الثاني قفشة وإن لزم الأمر ينزل إمام ومروان".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي كانت بفيلم "تسليم أهالي" عام 2022 بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة دنيا سمير غانم.

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