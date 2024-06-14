فن ومشاهير

نبيل الحلفاوي يعلق على تشكيل النادي الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تشكيل النادي الأهلي أمام نادي فاركو في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الممتاز.

وأعاد "الحلفاوي" نشر تشكيل النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "كنت أفضل ألا يلعب كل من استهلكوا الفترة الماضية، بحيث يكون التشكيل كريم فؤاد، ياسر، متولي، عمر، كوكا، طاهر، كريستو، رضا، كهربا، الشحات، وفي الشوط الثاني قفشة وإن لزم الأمر ينزل إمام ومروان".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي كانت بفيلم "تسليم أهالي" عام 2022 بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة دنيا سمير غانم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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