أول رد من هيفاء وهبي على انتقادات حضورها مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن صمتها وردت على الانتقادات التي طالتها من قبل بعض النقاد ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام والتي أقيمت بشهر مايو الماضي.

وجاء رد هيفاء بسبب اتهام البعض لها بتواجدها في مهرجان كان من أجل التصوير على السجادة الحمراء وعدم توجيه دعوة رسمية لها لحضور الفعاليات وهو ما نفته.

ونشرت هيفاء وهبي ردها على منتقديها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي "انستجرام" وقالت: "اسمه مهرجان كان السينمائي يعني أفلام مش بس سجادة حمراء، ومش صحيح لما قالوا إني اتصورت ريد كاربت ومن بعدها مشيت، أنا اتعزمت بدعوة رسمية لحضور العرض الخاص لفيلم فرنسي، ومش جديد على عالمنا العربي، الله يشبعكم كذب وافتراءات والحمد لله على نعم ربنا الكتيرة وعلى نعمة حب الناس اللي بتتمنالي الخير".

والفيلم الفرنسي هو فيلم الدراما "The Count of Monte- Cristo" وعرض خارج المسابقة الرسمية للمهرجان.

وتشارك الفنانة هيفاء وهبي ضمن فعاليات مهرجان موازين الموسيقي في العاصمة المغربية الرباط ويقام في الفترة من 21- 29 يونيو الجاري.

يذكر أن آخر أغاني الفنانة هيفاء وهبي كانت بعنوان "يا نحلة" وطرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وتخطت حاجز الـ 3 مليون مشاهدة، إلى جانب صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

عمرو يوسف لـ"الخليج 365" عن "ولاد رزق 3": متفائل جدا و"ركبنا بتخبط في بعض"