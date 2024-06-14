"ألف رحمة على أونكل".. سارة نور الشريف تكشف عن شراء منة شلبي أضحية باسم والدها الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت سارة ابنة الفنان الراحل نور الشريف، عن شراء الفنانة منة شلبي أضحية باسم والدها بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

واسترجعت سارة موقف جمعها بالفنانة منة شلبي في وقت سابق، عندما أخبرتها منة أن والدها قام بزيارتها في الحلم ونشرت صورة أرشيفية لمنة مع والدتها الفنانة زيزي، إلى جانب صورة من قسيمة شراء الأضحية باسم والدها الراحل نور الشريف وعلقت سارة: "الحلوة منة شلبي، كلمتني من فترة صغيرة وقالت لي إنها حلمت ببابي حبيبي الله يرحمه، وقالت لي إنها بإذن الله هتروح الحج وتتصدق لبابي هناك، والحلوة من جوة قبل بره وفت اللي قالت عليه، ومن يومين لقيتها بعتالي الصورة صك أضحية لبابي، وكانت مفاجأة جميلة منها".

وأضافت: "وفي نفس الليلة روحت لبيت بابي القديم في السيدة زينب وقولت له على اللي عملتيه يا منة، حبيبتي مش عارفة أقولك ايه لأنه مفيش كلام يوصف إحساسي باللي عملتيه يا منة، ربنا يكرمك ويسعدك دايمًا ويطمن قلبك يا طيبة يا حلوة، بحبك جدًا".

وقامت الفنانة منة شلبي بالرد عليها وقالت: "سوسي صديقة الطفولة وحبيبة القلب وبنت الغاليين، اتأثرت أوي ده كتير والله مفيش بينا كده أبدا ألف رحمة ونور على أنكل حبيبي".

كما كشفت المخرج منال الصيفي خلال الساعات القليلة الماضية، عن شراء الفنانة منة شلبي أضحية باسم زوجها الراحل الفنان أشرف مصيلحي، وقامت بتوجيه الشكر لها ونشرت صورة توثق شراء منة شلبي للأضحية عبر حسابها على "فيسبوك" وعلقت: " الحمد لله على وجود ناس في حياتي كل شوية بيقولولي احنا معاكي وجنبك بالرغم إني مش بشوفهم كتير بس بيحسسوني بآمان كبير أوي حقيقي".

وأضافت: "الحمد لله يا رب، الناس دي رزق ربنا بعتهولي علشان يطبطب عليا وانتي منهم، ربنا يسعدك يا منة يا رب زي ما دخلتي في قلبي السعادة أكيد.. أشرف حاسس بده دلوقتي شكرا يا غالية شكرا".

يذكر أن الفنانة منة شلبي تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، وفيلم "الهوى سلطان" بطولة الفنان أحمد داود.



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