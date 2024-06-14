شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو تتحدث عن علاقتها بأبنائها إسماعيل ومسك لـ فاطمة مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرقت الفنانة ويزو للحديث عن أبنائها أثناء حلولها ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى المذاع على إذاعة 90.90 بقولها: "إسماعيل ابني مش بيحب يتفرج عليا في التليفزيون ومش بينبهر بيا أما يشوفنى، وليه العالم بتاعه الخاص بيه".

وأضافت ويزو: "أما مسك بنتي فداخلة على سنتين من عمرها، وبتحب تمسك الموبايل كتير جدًا كأنها كبيرة في السن".

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

يذكر أن محمد إمام قدم فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى 2024 فيلم "أبو نسب" وحقق إيرادات تخطت 53 مليون جنيه، وشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.