شكرا لقرائتكم خبر عن جاد شويرى: اخترت سهيلة للغناء معى فى "الصيت" للاختلاف بيننا.. واطرح بلبلة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان اللبناني جاد شويري عن سعادته الكبيرة بنجاح أغنية "الصيت" التي تم طرحها منذ شهر تقريبا على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي قدمها بمشاركة الفنانة الشابة المصرية سهيلة، وحققت أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة على "يوتيوب".

وقال الفنان جاد شويري في تصريحات صحفية: "إن نمط هذا العمل الفني ليس جديداً بالنسبة له، ويشبه أغنيته إجازة، التي قام بغنائها مع النجمة المصرية بوسي".

وعن أن الكثير يرى الأغنية مختلفة بسبب غنائه مع فتاة محجبة قال جاد شويري: "العمل يحكى عن المظاهر وعن جمال الروح، الشخص الأبيض من الداخل، واخترت الغناء مع الفنانة سهيلة ليكون هناك اختلاف بيننا بحكم أننا من عالمين مختلفين" مضيفا أنه بالرغم من اختلافهما إلا أنهما يجمعهما قاسم مشترك هو جمال الروح.

أما عن جديده الفني، قال جاد شويري: "أغنية بلبلة من ألبوم بلبلة، سيتم إصدارها خلال أسبوعين تقريبا، مضيفا أن موضوعها يتضمن تلخيصا عن مسيرته"،

وتابع: "ألبوم بلبلة يتضمن كذلك أغاني تحكي عن مسيرتى مثل أغنية هالالا، التي طرحت في الساحة الفنية"، وكل أغنية مختلفة عن الأخرى، ولا تشبه أعماله الفنية السابقة، التي قدمها مع سلطان الطرب جورج وسوف، والعملاق الراحل وديع الصافي، وأيضا نوال الزغبي، مايا دياب، ويارا".

وفي السياق نفسه، قال الفنان جاد شويري أيضا عن أعماله الفنية الجديدة: "إنه ستكون له العديد من الديوهات المصرية مع فنانين جدد"، مضيفا أن ألبوم بلبلة تأجل بسبب الحرب في غزة، وأنه سيتم إصدار أغان من الألبوم قريبا، دون الكشف عن عناوينها".

يذكر أن جاد شويري يعد من بين أنجح المخرجين والفنانين على مستوى العالم العربي، حيث يملك العديد من الأغاني الناجحة التي حققت نسب مشاهدات عالية، منها الذي غناها، كتبها لحنها أو أخرجها لنفسه أو لعدد كبير من نجوم الوطن العربي من سلطان الطرب جورج وسوف وآخرين مثل مايا دياب، راغب علامة، ناصيف زيتون، فارس كرم، نوال الزغبي وحاتم عمور.