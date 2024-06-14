"عمرو دياب مُدان والجمهور هو لقمة العيش" .. هاني شنودة يخرج عن صمته

ياسر رشاد - القاهرة - خرج الموسيقار الكبير هاني شنودة، عن صمته كاشفًا رأيه في واقعة صفع النجم عمرو دياب للشاب الذي حاول التقاط صورة تذكارية معه.

وعبر هاني شنودة، عن رأية في الواقعة التي شغلت عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، قائلًا: “عمرو دياب إنسان خلوق، وإذا كان في إحدى المرات قال عن السائق الخاص به حيوان فهذا نوع مع الهزار”.

وأضاف الموسيقار، قائلًا:" عمرو مش هيرد دلوقتي على أزمة المعجب لإنه تعلم ده عندي، ولو الولد معملش حاجة يتقدم ببلاغ والنائب العام يشوف الفيديوهات ويعرف مين الغلطان، وأنا لا أصدق إن عمرو ضربه من فراغ".

واختتم هاني شنودة حديثة، رافضًا الفعل الذي صدر من عمرو دياب، قائلًا:" الضرب بالقلم لأ، لكن في حاجات لا تنازل فيها، وعمرو تعلم ألا يرد على الصغائر ويترفع عن كل ما يسيء له، لكن في الآخر هو مدان، المفروض نعامل جمهورنا بما يستحقه، لأن جمهورنا العيش اللي بناكله ولا بد نحترمه ".

تفاصيل الأزمة الأخيرة لعمرو دياب .. مُعجب يتلقى صفعة على وجهه من فنانه المفضل

شن عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة في الأيام القليلة الماضية، هجومًا عنيفًا على النجم عمرو دياب ، بعد تداول فيديو يكشف صفع الفنان لمُعجب بالقلم على وجهه، بسبب محاولته التقاط صورة تذكارية معه في حفل زفاف.

وسط صدمة الحضور، تلقى مُعحب صفعة على وجهه من النجم عمرو دياب، خلال محاولته التقاط صورة معه، أثناء غنائه بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي على نجل رجل الأعمال منصور عامل، والذي أقيم يوم الجمعة الماضية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليون التالي.

أثار فيديو متداول لـ عمرو دياب وهو يضرب شاب بالقلم على وجهه بسبب محاولته التقاط صورة تذكارية مع نجمه المفضل، صدمة عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

تطورات أزمة عمرو دياب والشاب “المصفوع”

وتطور الآمر إلى أن وصل للقضاء، إذ رفع الشاب دعوى ضد عمرو دياب، وفي المقابل قام الفنان بتحرير محضر يتهم خلاله "المصفوع” بأنه جذبه بشده من الظهر ما جعله يتألم .