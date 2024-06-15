نجوى كرم تكشف غلاف أول أغاني الألبوم الجديد "تعا نقعد"

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورة غلاف الأغنية الأولى والجديدة من أغنيات الألبوم الجديد، والتي صورتها فيديو كليب بعنوان "تعا نقعد"، والتي ستصدر من إنتاج روتانا.

وأبدت "شمس الأغنية العربية" عن شوقها لطرح الأغنية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وقالت عبر حسابتها المختلفة في منصات التواصل الإجتماعي متحمسة مخاطبة الجمهور بها قائلة: " تعا نقعد" .. غنية بحبّا.. ومحَرقَصة متلكن حتى تنزل ونسمعها سوا". وهو ما نشرته أيضاً منصات روتانا .

كما نشرت نجوى كرم بعض كواليس تسجيل الأغنية في الاستوديو برفقة الموزع الموسيقي لأغنية "تعا نقعد" هادي شرارة، وهي من كلمات وألحان عماد شمس الدين، كما قامت نجوى بتصوير الأغنية في بيروت مع المخرج بيار خضرا.

وطرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم مؤخرًا ألبومًا بعنوان "كاريزما" وتضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

أما الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وثالث أغنية جاءت بعنوان "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي.

حفلات نجوى كرم

وتحيي النجمة نجوي كرم حفلًا غنائيًا يوم 29 يونيو الجاري ، فى بوخارست رومانيا، ويشاركها فى الحفل الفنانة الرومانية انتونيا.

ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

كما تستعد النجمة نجوى كرم لإحياء حفلا غنائيا في عاصمة دولة السويد "ستوكهولم" يوم 23 يونيو المقبل، ضمن كوكبة من حفلات عيد الأضحى المبارك، كما أعلنت الشركة المنظمة للحفل، عن طرح التذاكر للجمهور عبر الموقع الإلكتروني يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو الجاري.

من ناحية أخري، تستعد أيضاً نجوى كرم لمجموعة من الحفلات في عدد من الدول العربية والعالمية، وسيتم الإعلان عنهم عند الانتهاء من التحضيرات النهائية وموعدها ومكانها.

وكانت آخر حفلات نجوى كرم في دبي، استقبالها للعام الجديد 2024 بحفل رائع تصدرت من خلاله مواقع التواصل الاجتماعي ونال إشادات واسعة من جمهورها.