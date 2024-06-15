"كهربا بيصدي".. نبيل الحلفاوي يرد على الهجوم على موديست بسبب إهدار الفرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أحداث مباراة النادي الأهلي ضد نادي فاركو التي أقيمت مساء أمس الجمعة ضمن مباريات الدوري الممتاز وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ونشر "الحلفاوي" تعليقه عبر حسابه على تطبيق "X" وكشف خلاله عن رأيه في سير المباراة، وعن بدلاء الفريق، إلى جانب حديثه عن هجوم رواد "السوشيال ميديا" على لاعب النادي الأهلي أنطوني موديست وإهداره العديد من الفرص.

وعلق "الحلفاوي": "كهربا بيصدي من الركنة، محتاج ماتشين أساسي على الأقل عشان يرجع لمستواه ويتألق، موديست حقق أحلامه، برونزية كأس عالم وبطولة القارة، يعني اتعشت وزيادة بنحبه والله شخص طيب".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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