شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تتناول الغداء مع ابنة بن أفليك وسط شائعات انفصالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين صورًا للمغنية والممثلة جينيفر لوبيز أثناء تواجدها مع ابنة زوجها فيوليت، وذلك أثناء تواجدهما معًا في أحد المطاعم وسط الشائعات التي تنتشر من وقت لآخر بشأن طلاق بن أفليك ولوبيز الوشيك إلا أنهما في كل مرة ينفيان الأمر.

من ناحية أخرى انتشرت تقارير مؤخرًا بشأن زيارة النجم العالمى بن أفليك زوجته جنيفر لوبيز، فى قصرهما فى بيفرلى هيلز، كاليفورنيا، الذى تبلغ قيمته 60 مليون دولار، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو المنزل الذى يقال إنهما يبيعانه وسط مشاكل زوجية.



جينيفر لوبيز بإطلالة بيضاس

ووفقًا للصور التى حصل عليها موقع pagesix، شوهدت نجمة "Gone Girl" وهى تقود سيارتها المرسيدس السوداء، ليلة الأحد، بعد مغادرة المنزل، فيما أكد المصورين أن بن أفليك، 51 عامًا، كان فى المنزل مع زوجته لمدة أربع ساعات، من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 9 مساءً، وتواصل الموقع مع ممثلى كل من أفليك ولوبيز للتعليق لكنها لم يردوا على الأمر.

ويأتى هذا اللقاء وسط تقارير تفيد بأن الزوجين - اللذين يشاع أنهما على وشك الانفصال - أعادا قصرهما الثمين إلى السوق، بعد عام واحد من شرائه نقدًا، وقالت مصادر متعددة لـ TMZموقع إن لوبيز (54 عامًا) وأفليك يستخدمان سمسار العقارات سانتياجو أرانا من الوكالة لبيع المنزل.

وأفاد أيضا أن النجمين يطلبان "65 مليون دولار" مقابل القصر، واشترى لوبيز وأفليك، المنزل الذى تبلغ مساحته 43 ألف قدم مربع نقدًا مقابل 60.85 مليون دولار فى مايو 2023، ويضم المنزل 17 غرفة نوم و30 حمامًا وموقفًا يتسع لـ 80 مركبة بالإضافة إلى مجمع رياضى داخلى وبار رياضى ومنطقة استرخاء خارجية.