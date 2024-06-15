شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يعرض مسرحيته "عامل قلق" ثاني أيام عيد الأضحى على مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح الفنان سامح حسين عرض مسرحيته الجديدة "عامل قلق" ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح البالون بالعجوزة في تمام الساعة الثامنة والنصف، والمسرحية فكرة وإخراج إسلام إمام، وإنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية "الفرقة القومية للموسيقي الشعبية"، والعمل من تأليف محمد زناتي وأحمد الملواني وديكور حازم شبل وأزياء أميرة صابر وموسيقي يحيي نديم واستعراضات هاني حسن وإضاءة عز حلمي ومدير عام الفرقة الفنانة لبني الشيخ.



مسرحية عامل قلق

جدير بالذكر أن الفنان سامح حسين قدم من قبل عدة عروض مسرحية مع المخرج إسلام أمام ويشكلا سويا دويتو مسرحي ناجح، ومن المسرحيات التي قدماها سويا مسرحية "حلم جميل" ومسرحية "المتفائل" وحققت هاتان المسرحيتان نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

مسرحية "حلم جميل" تدور أحداثها حول شاب صعلوك يجول في الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، وتتوالى الأحداث، أما مسرحية "فتدور أحداثها حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.