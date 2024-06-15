شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب غياب روبي عن حضور العرض الخاص لفيلم عصابة الماكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غابت النجمة روبي عن حضور العرض الخاص لفيلم "عصابة الماكس" الذى تخوض بطولته بجانب النجم أحمد فهمي، والتى تنافس به فى موسم عيد الأضحى السينمائي، ويرجع السبب لارتباط النجمة روبي بجولة غنائية فى أمريكا وكندا، وهو ما اضطرها للتواجد فى مدينة تورونتو الكندية التى ستحيى فيها أول حفل بجولتها.

وطرحت النجمة روبي مؤخرًا، أغنية بعنوان "الليلة حلوة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع ومكس، وماستر عمرو الخضري.

وتشارك النجمة روبى في بطولة فيلم "عصابة الماكس" بجوار النجم أحمد فهمى، حيث ينافس الفيلم في موسم عيد الأضحى السينمائي بجانب عدد من الأفلام لكبار النجوم.

ويضم فيلم عصابة الماكس عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان، وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول المكسيكي - أحمد فهمي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.