شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الـ 3 مواسم.. جميل برسوم شارك في رمضان وعيدي الفطر والأضحى رغم رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الفنان جميل برسوم من أبرز الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا خلال الفترة الماضية ولكنه حاضر معنا رغم وفاته منذ 3 أشهر، ولم يكن حاضرًا معنا خلال هذا المدة ولكنه كان نجم الثلاثة مواسم الفنية، وهي دراما شهر رمضان، وموسميي عيد الفطر والأضحي السينمائي.

جميل برسوم في شهر رمضان

كان الفنان الراحل جميل برسوم حاضراً في شهر رمضان الماضي، فقد شارك في مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم، إذ ظهر بشخصية "عم صلاح" بائع الأحجار والمشغولات اليدوية.

جميل برسوم في عيد الفطر

ولم يقتصر ظهور الفنان الراحل جميل برسوم في رمضان فقط، بل شارك في موسم عيد الفطر السينمائي حيث ظهر ضيف شرف كرجل أعمال في فيلم "شقو" وتقوم دينا الشربيني برعايته خلال فترة مرضه كونها ممرضة، ويقوم عمرو يوسف ومحمد ممدوح بالسطو على خزنته.

جميل برسوم في عيد الأضحى

وظهر أيضا الفنان جميل برسوم خلال موسم عيد الأضحى السينمائي، حيث ظهر في دور أسقف كنيسة، ولاقى دوره استحسان الجمهور الحاضر، كما أهىد صناع الفيلم العمل لروحه.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، جميل برسوم صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى

فيلم "شقو" من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.