كيت ميدلتون تفاجئ العالم بظهور علني لأول مرة منذ اعلان اصابتها بالسرطان

أعلنت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، انها ستحضر عرض Trooping the Color اليوم السبت وهو أول ظهور علني لها منذ الإعلان عن تشخيص إصابتها بالسرطان.

وفي بيان عاطفي كشفت كيت، البالغة من العمر ٤٢ عامًا، وهي أم لثلاثة أطفال، أنها تخضع للعلاج الكيميائي لشكل غير محدد من السرطان منذ آذار/مارس.

وقالت: “إنني أحقق تقدماً جيداً، ولكن كما يعلم أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام جيدة وأيام سيئة”. “في تلك الأيام السيئة، تشعر بالضعف والتعب وعليك أن تستسلم لراحة جسدك. “ولكن في الأيام الجيدة، عندما تشعر بالقوة، تريد تحقيق أقصى استفادة من الشعور الجيد.”

وعلى الرغم من التحدّيات، تُخطط ميدلتون لحضور العرض العسكري بمناسبة عيد ميلاد الملك.

واعترفت بالصعوبات التي خلقها مرضها لكنها أعربت عن رغبتها في المشاركة.

وقالت: “إنني أتطلع إلى حضور موكب عيد ميلاد الملك في نهاية هذا الأسبوع مع عائلتي وآمل في الانضمام إلى بعض المشاركات العامة خلال الصيف، لكنني أعلم أنني لم أخرج من هذه الأزمة بعد”.

وقالت: “أتعلم كيفية التحلّي بالصبّر، خاصة مع عدم اليقين. وأتقبّل كل يوم كما يأتي وأستمع إلى جسدي وأسمح لنفسي بأخذ هذا الوقت الذي أحتاجه بشدة للشفاء”.

من جانبه، عبَّر الملك تشارلز عن سعادته بإعلان كيت ميدلتون حضورها حفل Trooping the Colour المخصص للاحتفال بذكرى ميلاده، والذي سيقام اليوم السبت.

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كانت ميدلتون بعيدة عن أعين الجمهور إلى حد كبير منذ تشخيص إصابتها بالسرطان.

قال مصدر لنا ويكلي إنها “قد لا تعود أبدًا إلى الدور الذي رآها فيه الناس من قبل”. وهي حاليًا “تعيد تقييم ما ستتمكن من تحمّله عندما تعود” بعد خضوعها للعلاج الكيميائي الوقائي.