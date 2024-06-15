الكشف عن معلومات صادمة، جورج وأمل كلوني يعيشان حياة منفصلة… اقرأ التفاصيل

هل يتجّه الممثل الشهير جورج كلوني إلى الطلاق من زوجته؟ أفاد المطلعون أن كلوني، البالغة من العمر ٦٣ عامًا، وزوجته أمل علم الدين يتعرّضان لضغوطات قوية لإيجاد الوقت لبعضهما البعض خلال حياتهما المزدحمة للغاية.

كلوني، أحد اشهر نجوم هوليوود، تزوج من أمل كلوني في عام ٢٠١٤ بعد عام واحد من المواعدة فقط.

وعلى مدار عقد من الزمن تقريبًا، حيث أنها أطول علاقة دخل فيها جورج كلوني، تساءل مطلّعون الى أي مدى يمكن أن يستمر مع أمل في علاقتهما خاصة أن كلاهما مُدمن عمل متشدّد، لذا يبدو الأمر كما لو أنهما في فقاعتهما الصغيرة، هذا ما قاله مصدر حصريًا لـ In Touch. “إنهما في عالمَين مختلفَين للغاية بنسبة ٩٠%. إنهما يعيشان حياة منفصلة”.

قدّم الثنائي قاعدة تنصّ على أنه لا يمكنهما أن ينفصلا أكثر من أسبوع عن بعضهما البعض لتنسيق جداولهما، في الوقت الذي تزوجا فيه، حيث أضاف كلوني أن الأمر “نجح بشكل جيد”.

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ولكن مع بدء جدول أعماله في أن يصبح أكمل وأكثر اكتمالًا بفضل دوره كمنتج أفلام، بينما تظل أمل كلوني -وهي أم لطفلَيه التوأم- مشغولة بحياتها كمحامية في مجال حقوق الإنسان في أوروبا، فإنهما يجدان صعوبة في لم شملهما كما كان قبل عشر سنوات.