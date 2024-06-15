جميل برسوم "الغائب الحاضر" بين جمهور الدراما والسينما

ياسر رشاد - القاهرة - رغم رحيله عن عالمنا في 4 مارس الماضي، ظل الفنان القدير جميل برسوم حاضرًا معنا بأعماله المميزة، ومن ضمنها أعمال عرضت بعد وفاته أثبتت حضوره بقوة بدراما رمضان وموسيمي عبد الفطر والأضحي لعام 2024.

جميل برسوم في مسلسل فراولة دراما رمضان

حضر الراحل الغائب جميل برسوم، دراما رمضان بمسلسل "فراولة" للنجمة نيللي كريم، حيث قدم شخصية "عم صلاح" بائع الأحجار والمشغولات اليدوية، خلال أحداث العمل الذي عرض في دراما رمضان 2024.

فريق عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، جميل برسوم صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

جميل برسوم

جميل برسوم في عيد الفطر بفيلم شقو

كما قدم جميل برسوم في موسم عيد الفطر السينمائي، شخصية رجل أعمال في الفيلم السينمائي "شقو"، وشاركته المشاهد الفنانة دينا الشربيني التي تقوم برعايته خلال فترة مرضه كونها ممرضة، ويقوم عمرو يوسف ومحمد ممدوح بالسطو على خزنته.

فريق عمل فيلم شقو

فيلم "شقو" من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

جميل برسوم

ظهور الراحل جميل برسوم في موسم عيد الأضحي

وحمل فيلم "أهل الكف" مفاجأة ظهور جميل برسوم، حيث ظهر الراحل في العمل بدور أسقف كنيسة، ولاقى دوره استحسان الجمهور الحاضر، كما أهىد صناع الفيلم العمل لروحه.

قصة فيلم أهل الكهف

والعمل تدور أحداثه في 3 عصور زمنية مختلفة، ويتناول قصة أهل الكهف لـ توفيق الحكيم، ويشارك بجانب خالد النبوي في بطولته غادة عادل، ومحمود حميدة، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وريم مصطفى، وبيومي فؤاد، وأحمد عيد، ومصطفى فهمي، وهاجر أحمد، والفيلم سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.

جميل برسوم

من هو جميل برسوم

ولد الفنان جميل برسوم في محافظة البحيرة، لأسرة قبطية مكونة من 8 أبناء، 5 شقيقات و3 أولاد بينهم جميل، ودرس في المعهد العالي الزراعي، قبل دخوله عالم الفن، وظل عامين فيه، ثم انتقل لمعهد الفنون المسرحية، وكان والده يريده أن يعمل في مهنة يحصل فيها على مرتب ومعاش.

جميل برسوم درس الزراعة قبل الفن

تخرج جميل برسوم في معهد الفنون المسرحية، وكانت بين دفعته الفنانون محمد كامل، ومحمد العربى، وسعاد نصر، ثم شاهده سمير العصفوري، وطلب منه أن يحضر ورقه لمسرح الطليعة، ثم عين فيه، وانتقل للتمثيل في التليفزيون.

رشح المخرج سمير العصفوري الفنان جميل برسوم بعدها مباشرة لبطولة رواية «هنري الرابع»، التي لاقت نجاحًا كبيرًا في هذه الفترة، ثم تبناه فنيًا الفنان الراحل كرم مطاوع، والذى يدين له بكل الفضل بحسب تصريحات له.

جميل برسوم

وشارك برسوم في عدد من العروض المسرحية في مسرح البلدية بمدينة دمنهور، وكان زميلًا دراسيًا للفنان محمود الحديني، وأول أجر حصل عليه في المسرح وهو 25 جنيها.

كما شارك أيضًا مع فرقة البحيرة المسرحية التي كانت تضم عددًا كبيرًا من الفنانين، مثل محمود الجندي ومحمود الحديني وعبدالعزيز مخيون ومحمد نوح تحت قيادة المخرج عبدالرحيم الزرقاني.

مسلسل محمد رسول الله

تألق جميل برسوم في الأعمال الدينية مثل سلسلة حلقات مسلسل «محمد رسول الله»، والذي يعد من أهم أدوار حياته، وأحبها لقلبه؛ حيث قدم أكثر من 4 شخصيات في المسلسل، من ضمنها شخصية «فرعون مصر» في عهد سيدنا يوسف.

وأشادت الجماهير بموهبة الفنان الكبيرة في تجسيد الأدوار الدينية والإسلامية رغم أنه يعتنق المسيحية، ولكن هذا بفضل ثقافته الكبيرة وموهبته الفطرية.

جميل برسوم

زواج جميل برسوم

تزوج الفنان جميل برسوم من سيدة من خارج الوسط الفني، وأنجب منها نجله مينا، الذي رفض الدخول للوسط الفني، ولكنه متابع جيد لأعمال والده منذ بدايته بالأعمال الدينية.

جميل برسوم



أشهر أعمال جميل برسوم

جميل برسوم ممثل مصري، شارك في بعض الأعمال التلفزيونية أشهرها مسلسل "أوان الورد" عام 2000 وأعمال سينمائية أهمها "ولاد العم" في 2009.

وقدم جميل أيضاً أنا وابن خالتي، والصندوق، وتحت الوصاية، وفي يوم وليلة، وفلانتينو، وحكايتي، ونصيبي وقسمتك.