تعرف على إيراد "عصابة الماكس" في يومه الأول بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الجمعة 14 يونيو فيلم عصابة الماكس، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر ضمن موسم عيد الأضحى.

وحقق الفيلم في يومه الأول إيرادا بلغ 603 آلاف و795 جنيها.

عصابة الماكس تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، حاتم صلاح، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: أحمد السقا، كريم فهمي، حمو بيكا، هشام ماجد، محمد ثروت، خالد الصاوي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، حول مجرم يختار مجموعة من الأشخاص يدعي أنهم أسرة واحدة، حتى لا يتم تفتيش سيارتهم، ويقوم بتهريب المومياء التي ينقلها من مكان لمكان، ويمر بكثير من المواقف الكوميدية.