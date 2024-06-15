في 3 أيام.. إيرادات "أهل الكهف" تتجاوز 700 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ فيلم "أهل الكهف" المنافسة على إيرادات شباك التذاكر قبل انطلاق عيد الأضحى بأيام، وحقق أمس الجمعة 14 يونيو 260 ألفا و714 جنيها.

الفيلم بلغ إيراد يومه الأول 12 يونيو 162 ألفا و82 جنيها، وفي يومه الثاني الخميس 13 يونيو 303 آلاف و97 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه من إيرادات في 3 أيام 725 ألفا و893 جنيها.

"أهل الكهف – لعلها عبرة" إنتاج محمد رشيدي، مأخوذ عن نص مسرحي للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، بطولة عدد كبير من نجوم الفن: خالد النبوي، غادة عادل، مصطفى فهمي، محمد فراج، محمد ممدوح، أحمد عيد، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي.