ماهر المعيقلي| ينتظره المسلمون في يوم عرفة لسماع تلاوته المميزة

ياسر رشاد - القاهرة - تفصلنا ساعات قليلة على خطبة عرفة هذا اليوم،ويحرص العديد في يوم عرفة للأستماع إلي الخطبة التي يقدمها الشيخ ماهر بن حمد بن معيقل المعيقلي البلوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، الذي ينتظره المسلمون في أنحاء العالم لسماع بصوته الممتع وتلاوته المميزة.

وفي السطور التالية نعرض لكم أبرز المعلومات عن خطيب المسجد الحرام ماهر المعيقلي:

ماهر المعيقلي

ولد الشيخ ماهر المعيقلي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

حفظ القرآن الكريم، ودرس في كلية المعلمين في المدينة وتخرج منها معلما لمادة الرياضيات.

حصل على درجة الماجستير في عام 1425 هجريا، في فقه الإمام أحمد بن حنبل من كلية الشريعة بجامعة أم القرى.

كما حاز درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى في عام 1432 هجريا، بتحقيق كتاب «تحفة النبيه شرح التنبيه للإمام الشيرازي في الفقه الشافعي».

عمل الشيخ ماهر المعيقلي أستاذا مساعدا بقسم الدراسات القضائية بكلية الدراسات القضائية بجامعة أم القرى، ثم تولى منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

ماهر المعيقلي

تولى إمامة المصلين بالمسجد النبوي الشريف في شهر رمضان، في عامي 1426 و1427 هجريا.

شغل المعيقلي إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام بشهر رمضان المبارك عام 1428 هجريا.

كما عُين إماما رسميا للمسجد الحرام منذ 1428 هجريا، وحتى الآن.

ماهر المعيقلي

تزوج حمد المعيقلي، من والدة ماهر المعيقلي، باكستانية الأصل، لذلك عاب عليه أهل قبيلته، ونشبت مشادة ضخمة بينهم، فانتقل للعيش مع جده بعيدا.

أنجب المعيقلي من زوجته الباكستانية ذريه صالحة، وأصبحوا كلهم حفظه كتاب الله، وسرعان ما تمكن نجلهم ماهر من تحقيق نجاحات عديدة وحصد مكانة مميزة، بإمامة الحرم المكي، ليكون حاليا محل فخر وتقدير من قبيلته.