شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح أغنية "تتحبى" بعد يومين من طرحه "الطعامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الهضبة عمرو دياب، أغنية جديدة بعنوان "تتحبى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى، وميكس وماستر أمير محروس.

وتأتى أغنية "تتحبى" بعد يومين من طرح عمرو دياب لأغنية "الطعامة"، والتي تصدرمن خلالها تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كما تصدرت الأغنية تريند موقع التدوينات "X"، والأغنية من كلمات تامر حسين ، الحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد ابراهيم

وكان عمرو دياب قد احيا حفلا كبيرا العام الماضي في بيروت بعد غياب طويل ، وحقق الحفل نجاحا غير مسبوق في عدد الحضور الجماهيري.

ومن جانبها أعلنت الجهة المنظمة لحفل عمرو دياب في وقت سابق عن نفاد جميع تذاكر الحفل عقب طرحها بساعة واحدة .

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل آخر في دبي يوم 18 يونيو حيث أعلنت الجهة المنظمة عن إقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي والتي شهدت أعلى حضور جماهيري لفنان في اخر حفلات الهضبة هناك.