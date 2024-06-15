شكرا لقرائتكم خبر عن نقل حفل كاظم الساهر من منطقة هرم سقارة لـ القاهرة الجديدة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنظمة نقل حفل القيصر كاظم الساهر، المقرر إقامته في مصر يوم 28 يونيو الجارى، من منطقة هرم سقارة بالبدرشين، إلى القاهرة الجديدة وذلك لضمان سلاسة دخول الجمهور.

وطرح كاظم الساهر مؤخرًا ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

كما طرح كاظم الساهر مؤخرا أغنية "Hold your fire"، والتي تدعم الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات الاحتلال، حيث علق الساهر على الأغنية، وقال: "أغنية جديدة تهدف إلى منح الموسيقى بُعدًا إنسانيًا عمليًا يتخطى الترفيه لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصاً".

أغنية Hold Your Fire، من تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.