عمرو كمال من أمام الكعبة بملابس الإحرام .. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - حرص مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بصورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

صورة عمر كمال في الكعبة

وظهر كمال، في الصورة وهو يرتدي ملابس الإحرام من أمام الكعبة المشرفة، وعلق على الصورة قائلًا: "كل سنة وحضراتكم طيبين".

صورة عمر كمال في الكعبة

أغنية عمر كمال الجديدة

على الجانب الآخر يستعد عمر كمال، بالتعاون مع حسن شاكوش، وحمو بيكا، لطرح أحدث أعمالهم الغنائية على طريقة الفيديو كليب، تحت عنوان "ولاد موت"، ولم يحدد موعد طرحه.

عمر كمال في فيديو كوميدي

وكان قد نشر الفنان عمر كمال في فيديو كوميدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، خلال الساعات الأخيرة بعد أن طلب معجب التقاط صورة معه ومنعه الجارد الخاص به، ليطلب منهم عمر أن يتركوه ويقوم بالتقاط صورة معه ويسأله بشكل كوميدي حول احتياجه لأموال للعودة إلى منزله.

