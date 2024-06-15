فؤاد حميرة| موعد عزاء وجنازة الراحل الذي شعر بقرب أجله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت أسرة الفنان السوري فؤاد حميرة، عن موعد جنازة وعزاء الراحل في مصر، حيث قررت تشييع جنازته اليوم، السبت، من مسجد التوحيد بمنطقة صيدناوى في العاشر من رمضان بعد صلاة الظهر، فيما تتلقى العزاء بعد صلاة المغرب بمنزل السيد على العاضى بشارع على أمين فى مدينة الرحاب.

فؤاد حميرة

منشور فؤاد حميرة

وكان قد شعر الفنان السوري فؤاد حميرة الذي وافته المنية صباح اليوم، بقرب أجله ، حيث كتب منشورا غريبًا عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قال فيه :"أيووووه .. ده الموت حلو يا ولاد".

معلومات عن فؤاد حميرة

ولد فؤاد حميرة في دمشق في 30 نوفمبر 1965. وكانت بداياته في مجال الدراما السورية من خلال مسرح الشبيبة، ثم في المسرح الجامعي بدمشق ومسرح العمال قبل أن يتعرف بعدها على الفنان سليم صبري.

حققت أعماله نجاحات كثيرة ومن أعماله ، عاش في مصر منذ عام 2015 خاصة في مدينة الإسكندرية عن عمر يناهز 59 عاما أثر أزمة قلبية.

فؤاد حميرة

أهم أعماله في المسلسلات:



يوم ممطر أخر

الحصرم الشامي

غزلان في غابة الذئاب

الهيبة الرد

أعماله في التأليف

حياة مالحة

شتاء ساخن

الحصرم الشامي

ممرات ضيقة