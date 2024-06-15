عمرو دياب يكشف عن أحدث أغانيه "تتحبي" بعد يومين من طرحه "الطعامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المطرب عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، عن أحدث أغانيه، والتي تحمل عنوان "تتحبي"، إذ طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد يومين فقط من طرحه أغنية "الطعامة".

أغنية "تتحبي" من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكس وماستر أمير محروس، إنتاج ناي.

ويقول مطلع الأغنية "الدلع يِتشال له ناسه، والهنا بقى ليكى حصري، والجمال انتي أساسه، حاصري قلبي وعيني حاصري، مش هبالغ في المزايا، مش هعد وأقول يا عيني، شوفي نفسك في المرايا، شوفي وإنتى حاتُعذريني".

عمرو طرح أغنية بعنوان "الطعامة" قبل يومين، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، وحققت على موقع "يوتيوب" حوالي 270 ألف مشاهدة.