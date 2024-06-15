تدعم إسرائيل والمثلية الجنسية.. تفاصيل حفل بلونديش بعد المطالبة بإلغائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت الدي جي الكندية بلونديش، مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، مع تصاعد المطالبة بإلغاء حفلها المقرر إقامته في يوليو المقبل في الساحل الشمالي.

وتصاعدت الحملة، ووصلت إلى تقدم أحد المحامين ببلاغ لمطالبة النقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، بإلغاء حفلها في مصر، بسبب دعمها للكيان الإسرائيلي، وللمثلية الجنسية.

ومع الجدل المثار حول الحفل، نكشف تفاصيل إقامته، يوم 26 يوليو في الساحل الشمالي.

الحفل تتولى تنظيمه شركة منظم الحفلات اللبناني ربيع مقبل، وهي نفس الجهة المنظمة لحفلات كاظم الساهر، يوم 28 يونيو، المقام في مصر، وحفل النجم عمرو دياب، المقام في بيروت، السبت 15 يونيو.

تقدم الدي جي والمنتجة الموسيقية الكندية بلونديش، حفلها في الساحل الشمالي، ضمن جولة عالمية تقيمها تحت عنوان "أبراكدابرا- Abracadabra".

"Abracadabra" هو كرنفال موسيقي راقص، على إيقاعات وأنغام الدي جي الكندية.

ومن شروط الحفل، أنه لن يُسمح بالدخول لمن هم دون الـ21 عاما، الدخول للمجموعات والثنائيات.

تتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 6000، و2500، و3500 جنيه.

وشن رواد موقع فيسبوك، حملة للمطالبة بإلغاء حفل المنتجة ومنسقة الموسيقى الكندية بلونديش، مؤكدين دعمها للكيان الإسرائيلي، من خلال منشورات لها عبر تطبيق "انستجرام". وطالب أحد المحامين نقابة المهن الموسيقية بإلغاء تصاريح الحفل.