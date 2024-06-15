إيرادات الجمعة.. "ولاد رزق 3" يحافظ على الصدارة و"أهل الكهف" الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 7 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: ولاد رزق 3، اللعب مع العيال، عصابة الماكس، أهل الكهف، السرب، شقو، فاصل من اللحظات اللذيذة، وحققت الأفلام السبعة أمس الجمعة 14 يونيو 2024، إيرادات بلغت 9 ملايين و864 ألفا و499 جنيها، وزعت على النحو التالي..

ولاد رزق 3

احتل الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، صدارة شباك التذاكر، وحقق 8 ملايين و4 آلاف و155 جنيها.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.

اللعب مع العيال

وفاز بالمركز الثاني فيلم "اللعب مع العيال" محققا 946 ألفا و907 جنيهات.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

عصابة الماكس

وذهب المركز الثالث لفيلم عصابة الماكس والذي حقق 603 آلاف و795 جنيها.

"عصابة الماكس" تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، حاتم صلاح.

أهل الكهف

أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم "أهل الكهف" بعد تحقيقه 260 ألفا و714 جنيها.

"أهل الكهف" عن مسرحية للكاتب الكبير توفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، محمد ممدوح، محمد فراج، صبري فواز، هاجر أحمد.

السرب

وحصل على المركز الخامس فيلم السرب، وحقق 28 ألفا و483 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم "السرب" مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: أحمد السقا، شريف منير، صبا مبارك، محمد ممدوح، نيللي كريم، مصطفى فهمي، أحمد حاتم، دياب، سيناريو وحوار عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

فاصل من اللحظات اللذيذة

وذهب المركز السادس لفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" محققا إيرادا بلغ 14 ألفا و78 جنيها.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف جورج عزمي وشريف نجيب، إخراج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، الطفل جان رامز.

شقو

وجاء في المركز السابع والأخير فيلم شقو بعد تحقيقه 5 آلاف و367 جنيها.

فيلم شقو تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي، بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، يسرا، دينا الشربيني، عباس أبو الحسن، وليد فواز، محمد جمعة.