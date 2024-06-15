عمرو يوسف يكشف لـ"الخليج 365" سر حب الجمهور لـ"ولاد رزق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان عمرو يوسف إن شخصية ربيع التي يقدمها في "ولاد رزق" تكبر من جزء لآخر، وهو أيضا يكبر معها، مؤكدًا أنه يحب هذه الشخصية.

وتابع في تصريحات مصورة لـ"الخليج 365": "كنت أضع نفسي مكان ربيع وأقول إنه كان يفكر بطريقة ما وعمره 20 عاما، وعندما يصبح في الثلاثين من عمره سيفكر بطريقة أخرى، وكنت أتناقش مع المخرج والكاتب لتطوير الشخصية، الناس تعتقد أن الأكشن صعب، لكن تطوير الشخصية بالنسبة لي أهم وأصعب".

ولفت إلى أن سر حب الجمهور لـ "ولاد رزق" هو: التمثيل والعلاقات بين الشخصيات لا الأكشن.

وعن وجود جزء رابع، قال عمرو يوسف "لسه بنشم نفسنا من التالت، والتحضير للفيلم يأخذ 3 أو 4 سنوات، مش هنعمل حاجة بسرعة وتكون نص نص، بنعمل كل حاجة على نار هادية عشان لو اتعمل يكسر الدنيا، ويبقى أحسن من الجزء التالت كمان".

"ولاد رزق- القاضية" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، أحمد الرافعي، نسرين أمين.