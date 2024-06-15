تعرض ثاني أيام العيد.. تعرف على أسعار تذاكر "مش روميو وجولييت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف المخرج المسرحي عصام السيد، موعد عرض المسرحية الغنائية "مش روميو وجولييت"، التي يقوم ببطولتها المطرب علي الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقي، على المسرح القومي.

المسرحية من المقرر عرضها بداية من يوم الاثنين 17 يونيو، الموافق ثاني أيام عيد الأضحى.

ويتم حجز التذاكر، بداية من الرابعة عصر يوم الاثنين، من خلال شباك التذاكر بالمسرح، إذ تتراوح بين 60 و80 و110 جنيه .

"مش روميو وجولييت"، مستوحاة من مسرحية "روميو وجوليت" للمؤلف والشاعر وليم شكسبير، وتولى إعداد العمل المؤلف محمد السوري، والصياغة الشعرية الشاعر أمين حداد.

وتشهد المسرحية، عودة المطرب علي الحجار، إلى عالم المسرح، بعد غياب، وتشاركه البطولة النجمة رانيا فريد شوقي، إلى جانب ميدو عادل، وعزت زين، ودنيا النشار، وطه خليفة، وآسر علي، وطارق راغب، والمطربة بدار الأوبرا أميرة أحمد.

وتولى المؤلف الموسيقي أحمد شعتوت، التلحين والتوزيع، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وجرافيك محمد عبدالرازق، وإضاءة ياسر شعلان.