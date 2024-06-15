"جلطة ووضع شديد الخطورة".. رشا سامي العدل تكشف تفاصيل نجاتها من الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشفت الفنانة رشا سامي العدل، عن مرورها خلال الساعات الماضية بأزمة صحية طارئة، أدت إلى دخولها المستشفى، بعد إصابتها بجلطة مكتملة في جدار القلب وانسداد كامل في الشريان التاجي الأيمن.

وأوضحت رشا عبر حسابها الرسمي، تفاصيل حالتها الصحية، وكتبت "يوم الخميس صحيت بألم فظيع في صدرى وذراعي وإحساس بالشلل فعليا وشبه قاطعة نفس وفجأة جالي هبوط ووقعت ضغط ٧٠/٤٠ وتم نقلي إلى مستشفى في وضع شديد الخطورة منها بإسعاف مجهز إلى مستشفى تخصص قلب حالتي شبه ميؤوس منها".

وتابعت "جلطة مكتملة في جدار القلب وسدد كامل في الشريان التاجي الأيمن وتم إبلاغ أمي وبنتي اني هاموت في خلال الساعة حرفيا مش بهزر، وسمعت بودني وابتديت اتشاهد واقرأ كل القرآن اللي حفظاه، خايفة ولكن راضية بمشيئة ربنا وبمعجزة من ربنا سبحانه وتعالي كتب لي عمر جديد والشريان التاجي فجأة فتح نسبة ١% اللي هي لا تُذكر أصلا كانت سبب إني أعيش وكل الدكاترة بالإجماع استغربوا من حالتي في سني ده".

وأضافت رشا "مؤخرا أنا اتحطيت تحت ضغوطات كتير صعبة ومؤلمة: من وفاة أخويا الصغير لغربتي في دبي لخسارة شغلي لمشاكل عائلية وشخصية لاكتئاب حاد وكتمت جوايا فوق احتمالي، ومن هنا أحب أقول لكم إن الإنسان ضعيف قوي وهش مفيش حاجة تستاهل وربنا لا يوريكم اللي أنا شفته أبدا لا فيكم ولا في حد بتحبوه".

ووجهت رسالة لمتابعيها "في الأيام المفترجة دي أتمنى الناس اللي بتحبني تدعي لي لأني في قمة اكتئابي وبمر بفترة موجعة جدا في حياتي من كل النواحي"، كما شكرت كل من وقف إلى جوارها وحضر للاطمئنان عليها: "أمي وولادي، عمي محمد روح قلبي اللي حضر في التو واللحظة وشفت خوفه وخضته عليا في عينيه، عمي جمال رغم وجوده خارج مصر كان متابع ثانية بثانية، عمي مدحت ووجع قلبه عليا، عمتي أغلى إنسانة في الدنيا على قلبي وحتة مني، عمي رمزى الجميل، والد ابنتي الأصيل إيهاب طبوزادة اللي جه على ملا وشه من السفر مخصوص، أخويا خالد ووالدته ماجدة نور الدين وخطيبته هنا، ولاد وبنات ومراتات عمامي كلهم طبعا".

وأشارت إلى حرص نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي على الاطمئنان عليها: "مقدرش أتجاهل أبدا نقيبي دكتور أشرف زكي أخويا وصديقي اللي قلب الدنيا علشان ينقذني في أسرع وقت ممكن ومنير مكرم اللي كان أول واحد يحضر علشان ينقلني للمستشفى المناسبة لحالتي، الجدعة صاحبتي وصاحبة أمي ماجدة حافظ اللي فضلت معايا لحد ما وصلتني البيت وبنتي الغالية على قلبي أم حمزة جنة إبراهيم، زمايلي وأصدقائي الجميلة نهال عنبر، الغالي أيمن عزب، أخويا إيهاب فهمي، أمي التانية راوية سعيد وطبعا نص مصر اللي كلموا ماما علشان خافوا يكلموني، صحابي من خارج الوسط بقى دول مش هاقدر أكتب أسامي لأنهم بجد كتير قوي ربنا يخليكم ليا، وعيد سعيد عليكم جميعاً".

جدير بالذكر أن رشا هي ابنة الفنان الراحل سامي العدل والفنانة نادية شكري. شاركت في عدد من الأعمال الفنية كان أخرها مسرحية "سيرة حب" عام 2019.