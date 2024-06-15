نيكول سعفان تنشر صورا وفيديو من كواليس تصوير مشهدها في "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الممثلة نيكول سعفان جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا وفيديوهات من كواليس تصوير مشهدها في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق – القاضية"، والذي تم طرحه قبل أيام في دور العرض السينمائي.

وظهرت نيكول بمفردها في الصور داخل السيارة، وفي الفيديوهات وهي تستمع إلى توجيهات المخرج طارق العريان قبل تصوير المشهد.

"ولاد رزق – القاضية" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب، أسماء جلال، أحمد الرافعي، إلى جانب ظهور مجموعة كبيرة من الفنانين كضيوف شرف، بينهم كريم عبدالعزيز وأحمد فهمي ومحمد لطفي.

ونجح الفيلم منذ طرحه في دور العرض السينمائي في تصدر قائمة الإيرادات، وحقق في 3 أيام أكثر من 20 مليون جنيه.