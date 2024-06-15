احتفالًا بعيد الأضحي.. محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - روج الفنان محمد رمضان، لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "مفيش كدة"، استعدادًا لطرحها اليوم ضمن احتفالات عيد الأضحي 2024.

أغنية محمد رمضان الجديدة

ونشر رمضان مقطع فيديو لـ الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام، وظهر وهو يكشف الغطاء عن سيارة رياضية تحمل لقب "نمبر وان".

وعلق محمد رمضان عبر حسابة الرسمي كاتباً .. مفيش كدة .. ليلة العيد

أغنية محمد رمضان الجديدة

محمد رمضان مباراة الأهلي والترجي التونسي

وكان قدم محمد رمضان مؤخرا فقرة غنائية ضمن فعاليات مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وظهر فيها بقميص يحمل صورة الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

كما أعرب رمضان، عن سعادته الكبيرة بإحيائه حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي أقيم يوم 25 مايو الماضي على ملعب ستاد القاهرة بين فريقي الأهلي والترجي، والذي انتهى بفوز الأول بالبطولة للمرة الثانية عشرة في تاريخه بهدف نظيف.

محمد رمضان

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من صور كواليس مشاركته في حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

علق رمضان على الصورقائلًا: "تشرفت كأول فنان في التاريخ يحيي حفل نهائي أبطال إفريقيا.. شكرا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وشكرا للسيد باتريس موتسيبيه رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتشرفت بمعرفت السيدة هيرو غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر والسفير التونسي السيد محمد بن يوسف".

