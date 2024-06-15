مسرح القاهرة للعرائس يكشف عن البوسترات التشويقية لمسرحية "ذات .. والرداء الأحمر"

ياسر رشاد - القاهرة - تناقش علاقة الأطفال بالسوشيال ميديا وأحلامهم وطموحاتهم بالثراء السريع

السبت 15/يونيو/2024 - 04:29 م 6/15/2024 4:29:11 PM

كشف مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، التابع للبيت الفني المسرح برئاسة المخرج خالد جلال المشرف على البيت ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، عن بوسترات مسرحية العرائس "ذات .. والرداء الأحمر"، من تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ.

والبوسترات تعبر بشكل واضح عن مضمون المسرحية والصراع بين بطلة المسرحية الطفلة "ذات" والتي تلعب دورها في الأداء الصوتي النجمة الشابة مايان السيد، وبين الأشرار الثلاثة في النص المسرحي، "غريب" ويلعب دوره الفنان القدير سامي مغاوري، والذي يتعقبها عبر السوشيال ميديا، و"دياب" الذي يريد سرقة موبايلها وسلسلتها الذهبية، ويلعب دوره النجم عمرو رمزي، و"عضمة" الذي يتعقبها ليخطفها، ويلعب دوره النجم تامر فرج.

"ذات .. والرداء الأحمر" رسالة توعية للأطفال يتمناها كل أب وأم

وصرح السيناريست وليد كمال مؤلف المسرحية يأن العمل يناقش علاقة الأطفال بالسوشيال ميديا، وطموحاتهم وأحلامهم التي تغيرت بوجود الموبايلات والإنترنت، فأصبحوا يحلمون بالثراء السريع دون أي مجهود، ودون أن يلتفتوا لمخاطر السوشيال ميديا والأشرار الذين يتربصون للشباب والأطفال، وكل من لا يعي جيدا كيفية حماية حساباته ومعلوماته على الإنترنت، وهو ما يوقع البطلة ذات، الطفلة في المرحلة الإعدادية في المشكلات.

السيناريست وليد كمال



ويضيف وليد إن المسرحية تعتبر رسالة توعية للشباب والأطفال يتمنى كل أب وأم أن تصل لأبنائهم بشكل درامي غير مباشر، بدون وعظ أو إرشاد، حيث يرفض الأطفال التعليمات المباشرة في مرحلة المراهقة المبكرة أو المتوسطة، ويعتبرون أنفسهم كبارا ويفهمون في كل شيء وقادرين على حماية أنفسهم من أية مخاطر محتملة.



وفي وقت سابق قد طرح الدكتور أسامة محمد علي أفيش المسرحية، والتي تحدد موعد عرضها في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في الساعة الثامنة مساء، والذي يحتوي صور النجوم الذين قاموا بالأداء الصوتي وعلى رأسهم الفنانة القديرة صاحبة السعادة إسعاد يونس في دور الجدة، والفنانة القديرة هالة فاخر في دور الأم، بمشاركة النجوم سامي مغاوري، عمرو رمزي، تامر فرج، أشرف طلبة، عصام الشويخ، والفنانتان الصاعدتان داليا طارق، وريم طارق التي تؤدي دور ذات في بعض المشاهد المهمة لايف على المسرح، كما تقوم بأداء بعض الرقصات الاستعراضية المعبرة على المسرح، على ألحان أغاني الموسيقار الكبير هاني شنودة.