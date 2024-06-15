بعد نقله من سقارة.. الجمهور ينتقد الجهة المنظمة لحفل كاظم الساهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تعرضت الشركة المنظمة لحفل المطرب كاظم الساهر، للهجوم والانتقاد عقب إعلان نقل مكانه من منطقة هرم سقارة، مع اقتراب موعده، إذ مقررا له يوم الجمعة الموافق 28 من يونيو المقبل.

الشركة عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "انتقل موقع حفل كاظم الساهر في مصر من هرم سقارة إلى كريد لاند بالقاهرة الجديدة. ولقد تم هذا التغيير لضمان سلاسة العمليات وتوفير تجربة حضور ممتعة للجميع. شكرًا لتفهمكم وتعاونكم".

وتوالت التعليقات الغاضبة عبر صفحة الشركة، ومنها: "يعني بعد ما حجزنا ترجعوا تغيروا المكان لمكان مجهول مش لاقينه حتى علي الماب، سوء تنظيم واضح هو السبب في ضعف الاقبال، كاظم الساهر لو نازل دبي التذاكر بتخلص في يومين لأنهم بيحترموا الفنان وبيحترموا الجمهور اللي جاي يسمعه".

وعلق آخر: "أخطأتم التسعير من البداية، والتسعير الخاطيء ترتب عليه كل المشاكل دي، لو بعد تغيير المكان الإقبال لسه ضعيف.. هتبقى مشكلة كبيرة".

وكتب ثالث: "إيه التهريج ده، يعني إيه تغيروا مكان الحفلة بعد ما الناس حجزت، وقبل الحفلة بوقت قصير كده؟ ده مفيش احترام ولا للنجم اللي جايبينه ولا للجمهور اللي حجز ودفع فلوس، أكرملكم ترجعوا للناس تذاكرها، واللي عايز يحجز من الأول يحجز، والحقيقة الأكرم للكل إن الحفلة تتلغي خالص وكاظم يتعامل مع شركة تانية عارفه بتعمل إيه، لأن اختياراتكم كلها غلط ولا أماكن معروف الناس تروحها إزاي، ولا أسعار مدروسة تناسب المصريين. أكرملكم تلغوا الحفلة".

الحفل من تنظيم شركة متعهد الحفلات اللبناني ربيع مقبل، وتتراوح أسعار التذاكر بين 25.440، و26.440، و27.360، و28320، و29280، و30.240، و31.200، و32.160 جنيها.

ويقام الحفل، ضمن جولة فنية للمطرب العراقي كاظم الساهر، في عدة دول عربية وأجنبية.