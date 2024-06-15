دياموند بوعبود تقابل خالد النبوي في مسلسل "السراب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعود الممثلة اللبنانية دياموند بوعبود للدراما المصرية من خلال مشاركتها في مسلسل السراب، بطولة النجم خالد النبوي إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم، ويتكون المسلسل من 10 حلقات ومن المقرر عرضه على منصة TOD الرقمية.

دياموند سبق وشاركت في بطولة مسلسل بطلوع الروح في رمضان 2022 أمام النجمة منة شلبي، وتعود مرة أخرى بشخصية مركبة ومليئة بالتعقيدات الدرامية في مسلسل السراب، الذي يدور حول مجموعة من العلاقات المعقدة التي تكشف عن الخيانة والحب والتضحية.

المسلسل بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، إنچي المقدم، هاني عادل، أحمد مجدي، جيهان الشماشرجي، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

أحدث أعمال دياموند السينمائية كان مشاركتها في بطولة فيلم حسن المصري مع النجم أحمد حاتم والمخرج سمير حبشي.