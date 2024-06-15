محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حلت الفنانة لطيفة ضيفة مع الإعلامية شيرين سليمان، في برنامج "سبوت لايت" المذاع على شاشة "صدى البلد"، وكشفت عن سبب غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وقالت لطيفة: "بعد وفاة أمي عديت بمرحلة ما يعلم بيها إلا ربنا الحمد لله".

يذكر أن الفنانة لطيفة أعلنت عن موعد طرح ألبومها الجديد، الذي يحمل عنوان "مفيش ممنوع"، وسيتم طرحه بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وتعاونت لطيفة في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تعاونت مع المخرج وليد ناصيف في إخراج الأغاني الأربعة

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