بسام البريكان يتولي إدارة المسؤلية الإجتماعية والمؤسساتية "MBC الأمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة MBC" سام بارنيت قراراً بتولي بسام البريكان إدارة المسؤلية الإجتماعية والمؤسساتية "MBC الأمل"، بجانب مسئوليته بإدارة الاتصال المؤسسي والإعلام والعلاقات العامة لـ "مجموعة MBC".

وانطلقت "MBC الأمل، عام 2013 لأداء دورها الإجتماعي في العالم العربي، وبما يعكس حرص مجموعة "MBC"، الدائم والمُستمر على نشر الأمل في كل مكان، وبهدف تسليط الضوء على المُبادرات الخلاقة واكتشاف الكثير من المواهب والأفكار في العالم العربي التي تحتاج لمن يفتح لها الأبواب ويساعدها على الانطلاق.

ومن جانبه أشار بسام البريكان إلي أن "MBC الأمل" كان لها دور وتأثير ملموس خلال السنوات السابقة، وسندعم خلال المرحلة المقبلة إطلاق الكثير من المُبادرات في العالم العربي من خلال عددٍ من اتفاقيات التعاون مع كبرى الجمعيات والمؤسسات الإنسانية في المنطقة، وسنعمل على توفير الدعم المعنوي، وتسخير المنصّات الإعلامية للمجموعة، بهدف دعم القضايا الإنسانية النبيلة في العالم العربي، مثل الحد من الفقر، ومكافحة الجوع، وتوفير التعليم، والعناية بالأيتام، وترميم المنازل، وعلاج بعض الحالات المرضية المستعصية، ودعم المرآة وغيرها، وسنطرح الكثير من الأفكار الخلاقة من خلال شركائنا في العمل، بالإضافة لفتح الباب للتعاون مع المزيد من الشركاء في كل مكان بالعالم العربي.