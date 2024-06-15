"بملابس الإحرام".. عمر كمال يؤدي مناسك الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال، مساء اليوم السبت، صورا له بملابس الإحرام أثناء أداء مناسك الحج.

وشارك "كمال" صورًا له من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وحضراتكم طيبين".

وانهالت عليه تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله عمر، كل سنة وأنت طيب، عيد مبارك ياحبيبي، ربنا يكرمك"

جدير بالذكر أن، عمر كمال يستعد لطرح أغنية بعنوان "أنا بطل السوق" بمشاركة المطرب محمود الليثي.

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