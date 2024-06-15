فن ومشاهير

وليد ناصيف ينتهي من تصوير آخر أغاني ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة

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ياسر رشاد - القاهرة - برغم درجات الحراره المرتفعة أمس الجمعة، أصر المخرج وليد ناصيف على تصوير احد كليبات ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة، إذ صور اليوم بمدينة الإنتاج الإعلامي كليب أغنية "الحياة سكرة" ويخرجها وليد ناصيف بالذكاء الاصطناعي Ai.

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وتغلب وليد ناصيف على درجة الحرارة، إذ ظهر مرتديا شورت أثناء تصوير الكليبات، فيما ارتدت النجمة لطيفة أزياء تتناسب مع حالة الأغنية.

وتمسكت لطيفة بتصوير آخر أغاني ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، ليصبح الألبوم كاملا أغاني مصورة فيديو كليب، وذلك لرغبتها في توثيق كافة أغانيها بتصويرها فيديو كليب.

 

وقال وليد ناصيف في تصريحات صحفية، إنه يخوض تجربة جديدة مع النجمة لطيفة بهذا المشروع الذي يضم مجموعة من الأغاني المصورة بنظام الذكاء الاصطناعي Ai، مشيرا أن لطيفة تمتلك من الجرأة والتاريخ الكبير الذي يؤهلها لخوض هذه المغامرة الفنية.

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الجدير بالذكر أن لطيفة تطرح ألبومها الجديد "مفيش ممنوع" الذي يضم 10 أغاني بعد عيد الأضحى مباشرة، وتتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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