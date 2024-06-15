قبل ساعات من إقامتها.. استعدادات حفل عمرو دياب في لبنان (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان عمرو دياب، الليلة، لحفله الصيفي في لبنان، ضمن موسم الحفلات المقام هناك، والذي يضم عدد ضخم من نجوم الغناء العربي.

استعدادت ضخمة لحفل عمرو دياب في لبنان يونيو 2024

جاءت تحضيرات مسرح حفل عمرو دياب في لبنان على نطاق واسع وكتبت حروف اسمه بأضواء صغيرة لإضاءتها ليلًا مع وقوفه على المسرح.

حفل عمرو دياب في لبنان صيف 2023 بعد غياب 12 عامًا

كان قد أقام عمرو دياب حفل لبناني سابق خلال أغسطس 2023، بعد غياب 12 عامًا، والذي تسبب في غلق الشوارع المؤدية لمكان الحفل، وحضور كامل العدد من الجمهور، وقدم وصلة غنائية مميزة استمرت لما يقرب من ساعتين.

يُعد حفل لبنان هو الأول بعد أزمة الصفعة التي وجهت سيل من الانتقادات تجاه عمرو دياب، عندما قام بصفع معجب على وجهه حاول التصوير معه في أحد حفلات الزفاف الكبرى.

جاءت ردود الفعل على الواقعة بالهجوم الشديد على عمرو دياب وعليه أن يتحكم في أعصابه خاصة في المناسبات المزدحمة، وأخرى جاءت باللوم على المعجب الذي أصر على التقاط الصورة مع عمرو طوال الفرح وعندما اقترب منه في نهاية وصلته الغنائية وقام بشده من البدلة ليتلقى صفعة غير متوقعة ليتركا المسرح وسط ذهول الحضور.

طرح عمرو دياب حديثًا أغنيتي “الطعامة، تتحبي” خلال اسبوع واحد ، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب ”.

أغنية الطعامة..فريق العمل وكلماتها

أغنية الطعامة من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها "وتقول كلماتها “روحي ليك إنت طايرة بترفرف نفسي تعرف الغلاوة ديا مانا حياتي لاقيتها بتصفصف علي حبيبي وروحي وعينيا أموت أموت أنا في الطعامه ديا في حاجه بينا حلوة بتريح في المقابلة باينة اهي عليا عايز افسر تاني واوضح ده انت عامل حالة مزاجية أموت أموت أنا في الطعامه ديا على شفايفك سيل عسل نقط لون عيونك جه وقضى عليا ماهو طبيعي لو الشجر سَقط عالخد تفاح دي جاذبية أموت أموت أنا في الطعامه ديا”

أغنية تتحبي.. فريق العمل وكلماتها

أما “تتحبي” فمن كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى، وتقول كلماتها “الدلع يِتشال له ناسه والهّنا بقىّ ليكى حصري والجمال أنتى أساسه حاصري قلبى وعينى حاصري مش ها أبالغ ف المزايا مش ها أعِد وأقول ياعينى شوفى نفسك ف المرايا شوفي وإنتى هاتُعذُريني تتحبى .. تتعشقي أه حرام تتعبى أو تشقي تتهني .. تتمني تتطلُبى طلباتِك مني هو مين يفلت يا ويله ؟ اللى عينيك جت ف عينيه وأنتى واقفه بتِسحريلهُ عاللى شايفهُ الله يعينه واللى مالهوش في الشقاوة لو شافِك يتشاقىّ عادي يانهار أبيض ع الحلاوة القمر طل الليلادي”.