إلهام شاهين تشارك جمهورها بصورة أمام الكعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها بصورة لها وهي أمام الكعبة المشرفة.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حج مبرور وذنب مغفور لكل حجاج مسلمي العالم، وكل عام ونحن جميعًا بخير يارب".

وحضرت إلهام حضرت فعاليات افتتاح مبادرة سيني جونة في مدينة o west، وعن تواجد جزء من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في القاهرة، قالت "شيء جميل وبداية تحضيرية ودعاية جيدة لمهرجان الجونة وهو من أذكى المهرجانات في مسألة الدعاية، من أول دورة العالم كله سمع إن فيه مهرجان في الجونة، وتاني دورة لقيت الأعداد بتزيد جدا وناس من كل الدنيا عايزين يجوا يحضروا المهرجان بقولهم برافو، الدعاية بقت جزء مهم جدا في أي مشروع والمهرجان مشروع زي أي مشروع، مشروع ثقافي مهم تستفيد منه البلد والجونة وأهل الفن والشباب الجداد اللي بياخدوا تمويل عشان يعملوا أفلامهم الأولى كمان بيستفيدوا جدا وتشجيع ليهم".

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة إلهام شاهين، كان حكاية "ألفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب"، وشاركها البطولة أحمد فهمي وندا موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد.