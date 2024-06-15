محمد رمضان يطرح أحدث أعماله الغنائية "مفيش كدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، والتي تحمل اسم "مفيش كده"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وروج رمضان للأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "ثقة في الله بالنجاح ده مفيش كده".

وانهالت عليه التعليقات من جمهوره، ومحبيه، وجاءت كالتالي: "مستنيك يا أسطورتنا، ثقة في الله نجاح، دايما ناجح يامحمد يارب، عيد سعيد عليك يا أسطورة".

وكانت آخر مشاركات الفنان محمد رمضان بفيلم "ع الزيرو" وعرض بموسم أفلام الصيف لعام 2023.

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