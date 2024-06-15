فيديو- انهيار منى عبد الغني أثناء أداء مناسك الحج:" درجة الحرارة وصلت 70 "

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدثت الفنانة والإعلامية منى عبد الغني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، عن تأديتها مناسك الحج هذا العام، معربة عن سعادتها الكبيرة على الرغم من الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة بـ جبل عرفات، متمنية أن ينال جميع المسلمين بالعالم شعور تأدية مناسك الحج.

وتأثرت منى عبد الغني، ودخلت في نوبة بكاء قائلة: رغم المشقة وارتفاع الحرارة التي وصلت إلى 70 على جبل عرفة، إلا أن الشعور عظيم الوقوف على جبل عرفة وجبل الرحمة، واستشعرت الآية الكريمة فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ.

وتابعت:" وتابعت منى عبد الغني: الناس قلوبها مع الله، وسيدنا محمد سامعنا وبيرد علينا وبيرد على اللي ربنا مأكرمهوش بالحج من أبعد نقطة في العالم، صلوا عليه كتير إحنا أحباب النبي وهيشفع لينا إن شاء الله".

جدير بالذكر أن منى عبد الغني هي مغنية وممثلة ومذيعة؛ لها العديد من الأعمال الفنية، كان آخرها مسلسل "قلع الحجر"؛ الذي حاز على إعجاب عدد كبير من الجماهير.