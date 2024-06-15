شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه بعنوان مفيش كده على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مفيش كده" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وذلك بالتزامن مع الاحتفال بحلول عيد الأضحى.

وكان قد شارك رمضان صورًا من كليب "مفيش كده" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق قائلًا: "مفيش كده، بعد أقل من ساعتين على قناتي الساعة 6 بتوقيت القاهرة، ثقة في الله بالنجاح ده مفيش كده".

يذكر أن محمد رمضان شارك في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى أقيمت حلال شهر يناير الماضى على ملعب الحسن واتارا بـ كوت ديفوار.

يذكر آن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية، مسلسل "جعفر العمدة" حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مستوى العالم العربى، بطولة النجم محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، عماد صفوت، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أم ميتًا.

